Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, получив прокол перед финишем, Квят сошёл

На автодроме в Сильверстоуне завершилась гонка четвёртого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Великобритании. Её победителем уверенно стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Напарник Хэмилтона Валттери Боттас за два круга до финиша получил прокол и потерял место в очковой зоне. Такие же проблемы возникли и у Льюиса Хэмилтона, однако он смог с проколом доехать до финиша первым.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят попал в аварию, его напарник Пьер Гасли финишировал седьмым.



Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 52 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5,856

3. Шарль Леклер («Феррари») +18,474

4. Даниэль Риккардо («Рено») +19,650

5. Ландо Норрис («Макларен») +22,277

6. Эстебан Окон («Рено») +26,937

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +31,188

8. Александер Албон («Ред Булл») +32,670

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +37,311

10. Себастьян Феттель («Феррари») +41,857

11. Валттери Боттас («Мерседес») +42,167

12. Джордж Расселл («Уильямс») +52,004

13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +53,370

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +54,205

15. Николас Латифи («Уильямс») +54,549

16. Ромен Грожан («Хаас») +55,050

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

18. Даниил Квят («Альфа Таури») — сход

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход

20. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — не стартовал.