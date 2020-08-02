Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса в личном зачёте до 30 очков

На трассе в Сильверстоуне завершилась гонка Гран-при Великобритании. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришёл Макс Ферстаппен, третьим финишировал Шарль Леклер. Валттери Боттас из-за прокола за два круга до финиша не смог финишировать в очках, что позволило Льюису Хэмилтону увеличить отрыв от напарника до 30 очков.
В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 88 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 очка
4. Ландо Норрис («Макларен») — 36 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 33 очка
6. Александер Албон («Ред Булл») — 26 очков
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22 очка
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 20 очков
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 20 очков
10. Карлос Сайнс («Макларен») — 15 очков
11. Эстебан Окон («Рено») — 12 очков
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 12 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 10 очков
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка
15. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1 очко
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко
17. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков
19. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков
20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков
21. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 0 очков.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 146 очков
2. «Ред Булл» — 78 очков
3. «Макларен» — 51 очко
4. «Феррари» — 43 очка
5. «Рейсинг Пойнт» — 42 очка
6. «Рено» — 32 очка
7. «Альфа Таури» — 13 очков
8. «Альфа Ромео» — 2 очка
9. «Хаас» — 1 очко
10. «Уильямс» — 0 очков.
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