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Хэмилтон: у меня сердце ушло в пятки!

Хэмилтон: у меня сердце ушло в пятки!
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, в котором он одержал победу, несмотря на разрушенную шину на последнем круге дистанции.

«До последнего круга гонки всё выглядело относительно гладко. Шины выглядели великолепно. Валттери действительно агрессивно атаковал. Я же контролировал темп. Когда я услышал, что у Валттери разрушилась шина, то посмотрел на свои и подумал, что они в полном порядке, поскольку машина продолжала поворачивать без каких-либо сложностей. На нескольких последних кругах я чуть сбавил темп, но затем на прямой шина просто сдулась. У меня сердце ушло в пятки!

Я просто ехал, чтобы сильно не потерять темп и молился доехать до финиша и не оказаться слишком медленным. Я с огромным трудом проехал последние два поворота. Возможно, нам и следовало провести пит-стоп, когда возникли проблемы с шинами», — приводит слова Хэмилтона SkySports.

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