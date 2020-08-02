Хюлькенберг прокомментировал сход ещё до старта Гран-при Великобритании

Немецкий гонщик «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг прокомментировал проблемы с машиной, из-за которых он даже не смог выйти на старт гонки Гран-при Великобритании.
«Немного сумасшедшая ситуация, не так ли? Но в каком-то плане это сочетается со всеми сумасшедшими днями, которые у меня были. Очевидно, это разочаровало меня и команду. Они старались, но была какая-то проблема с силовым блоком. Мы не смогли завести машину и выехать. Очень разочаровывающая проблема. Мы изучаем причины, но ещё не знаем.
Если у меня будет ещё следующий уик-энд, то сегодняшний день был бы очень важным для получения опыта, понимания машины, особенно в гоночных условиях. В этом плане мы упустили возможность. Теперь посмотрим, что будет в следующий уик-энд», — приводит слова Хюлькенберга GPFans.
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