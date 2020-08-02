Ферстаппен: нам одновременно повезло и не повезло
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на второй позиции.
«Нам одновременно повезло и не повезло. Шины выглядели не лучшим образом ещё за десять кругов до финиша, о чём я и сообщил команде по радио. Затем Валттери получил прокол, так что я сказал по радио, что собираюсь заехать в боксы. Естественно, я заехал в боксы и отправился за лучшим кругом. После этого, к сожалению, Льюис и сам получил прокол. Но я доволен вторым местом, это отличный результат для нас», — приводит слова Макса Ферстаппена SkySports.
Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, финишировавший с проколом. Компанию Хэмилтону и Ферстаппен на подиуме составил пилот «Феррари» Шарль Леклер.
- 2 августа 2020
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:27
-
18:09
-
17:45
-
16:43
-
16:07
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
14:59
-
14:58
-
14:17
-
13:06
-
13:01
-
12:57
-
11:50
-
11:33
-
11:00
-
10:29
-
09:36
-
09:00
-
00:29
- 1 августа 2020
-
23:31
-
22:31
-
21:58
-
21:49
-
21:45
-
21:24
-
20:56
Партнерский контент