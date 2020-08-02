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Ферстаппен: нам одновременно повезло и не повезло

Ферстаппен: нам одновременно повезло и не повезло
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на второй позиции.

«Нам одновременно повезло и не повезло. Шины выглядели не лучшим образом ещё за десять кругов до финиша, о чём я и сообщил команде по радио. Затем Валттери получил прокол, так что я сказал по радио, что собираюсь заехать в боксы. Естественно, я заехал в боксы и отправился за лучшим кругом. После этого, к сожалению, Льюис и сам получил прокол. Но я доволен вторым местом, это отличный результат для нас», — приводит слова Макса Ферстаппена SkySports.

Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, финишировавший с проколом. Компанию Хэмилтону и Ферстаппен на подиуме составил пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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