Гасли: вероятно, одна из моих лучших гонок
Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш в гонке Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун» на седьмой позиции после старта с 11-го места. Ближе к финишу Гасли удалось пройти пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, а затем канадского представителя «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.
«Это было потрясающе. Вероятно, одна из моих лучших гонок. Я очень рад, что мы сумели закончить гонку, набрав очки. Мы ведём себя спокойно, но стараемся выжимать максимум из наших шансов каждый уик-энд. Я был удивлён, что держался на уровне других парней в этот уик-энд, но ощущения от машины были отличными. Каждый уик-энд мы делаем маленькие шажки вперёд», — приводит слова французского гонщика BBC.
- 2 августа 2020
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:27
-
18:09
-
17:45
-
16:43
-
16:07
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
14:59
-
14:58
-
14:17
-
13:06
-
13:01
-
12:57
-
11:50
-
11:33
-
11:00
-
10:29
-
09:36
-
09:00
-
00:29
- 1 августа 2020
-
23:31
-
22:31
-
21:58
-
21:49
-
21:45
-
21:24
-
20:56
Партнерский контент