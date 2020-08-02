Гасли: вероятно, одна из моих лучших гонок

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш в гонке Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун» на седьмой позиции после старта с 11-го места. Ближе к финишу Гасли удалось пройти пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, а затем канадского представителя «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.



«Это было потрясающе. Вероятно, одна из моих лучших гонок. Я очень рад, что мы сумели закончить гонку, набрав очки. Мы ведём себя спокойно, но стараемся выжимать максимум из наших шансов каждый уик-энд. Я был удивлён, что держался на уровне других парней в этот уик-энд, но ощущения от машины были отличными. Каждый уик-энд мы делаем маленькие шажки вперёд», — приводит слова французского гонщика BBC.