Шварцман: выбрали неправильную стратегию, что стоило нескольких возможных очков

Российский гонщик Академии «Феррари» и «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на 13-м месте во второй гонке британского этапа Формулы-2. Несмотря на ноль набранных очков, Шварцман остался лидером общего зачёта серии.



«Уик-энд был очень сложным и плохим. Мы не набрали ни одного очка, что очень плохо в плане борьбы за чемпионат. К сегодняшней гонке мы немного улучшили машину, и она ощущалась лучше, чем вчера. У меня получился хороший старт, я отыграл несколько позиций и затем еще одну и поднялся до десятого места. Потом у меня начали уходить шины, но это было ожидаемо, поскольку я все время ехал в грязном воздухе.



В целом, всё шло не так уж плохо. Затем на трассе появилась машина безопасности, и мы выбрали неправильную стратегию, что в результате стоило нам нескольких возможных очков, которые были бы лучше, чем ничего. Нам надо забыть этот уик-энд в плане результатов и в то же время извлечь уроки из ошибок. Надеюсь, в следующий раз у нас будет выше темп и больше удачи», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».