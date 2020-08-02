Хорнер защитил решение позвать Ферстаппена на пит-стоп

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что у голландского гонщика его команды Макса Ферстаппена тоже были проблемы с резиной, когда «быки» решили позвать голландца на пит-стоп за два круга до финиша. Если бы не остановка в боксах, Ферстаппен успел бы обогнать Льюиса Хэмилтона в борьбе за победу — при условии, что у самого Макса резина выдержала бы.



«Колесо, которые мы сняли с машины Макса, имело глубокий порез. Нет гарантии, что он выиграл бы гонку. Льюису помогла удача, он сумел довезти машину до финиша. Такую ситуацию можно было ожидать, потому что переднее колесо было проблемой на этой гонке, в „Мерседесе“ говорили пилотам спокойнее проходить некоторые повороты — спокойнее, чем мы. Мы были удивлены, когда увидели проблему ближе к концу гонки. Возможно, на трассе были какие-то осколки, которые привели к этой проблеме», — приводит слова Хорнера BBC.