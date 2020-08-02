Квят сообщил, что попал в аварию из-за прокола колеса

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят отметил, что, вопреки его прежним предположениям, авария в гонке Гран-при Великобритании произошла не по его вине, а из-за проблемы с правым задним колесом. На видеоповторах инцидента заметно, что колесо начинает терять форму прямо перед разворотом болида. При этом колесо оказалось спущено, хотя не касалось отбойника в момент аварии.



«Гонка выглядела очень сильной, пока не возник прокол, который закончил наш день», — написал Квят в своём аккаунте в «Инстаграме».



Ранее Квят предположил, что потерял контроль над машиной, потому что отвлёкся от трассы и наехал на красный бордюр в скоростном повороте. Однако видеоповторы показывают, что Даниил не касался этого поребрика.