Квят сообщил, что попал в аварию из-за прокола колеса
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят отметил, что, вопреки его прежним предположениям, авария в гонке Гран-при Великобритании произошла не по его вине, а из-за проблемы с правым задним колесом. На видеоповторах инцидента заметно, что колесо начинает терять форму прямо перед разворотом болида. При этом колесо оказалось спущено, хотя не касалось отбойника в момент аварии.
«Гонка выглядела очень сильной, пока не возник прокол, который закончил наш день», — написал Квят в своём аккаунте в «Инстаграме».
Ранее Квят предположил, что потерял контроль над машиной, потому что отвлёкся от трассы и наехал на красный бордюр в скоростном повороте. Однако видеоповторы показывают, что Даниил не касался этого поребрика.
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