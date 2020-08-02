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Квят сообщил, что попал в аварию из-за прокола колеса

Квят сообщил, что попал в аварию из-за прокола колеса
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят отметил, что, вопреки его прежним предположениям, авария в гонке Гран-при Великобритании произошла не по его вине, а из-за проблемы с правым задним колесом. На видеоповторах инцидента заметно, что колесо начинает терять форму прямо перед разворотом болида. При этом колесо оказалось спущено, хотя не касалось отбойника в момент аварии.

«Гонка выглядела очень сильной, пока не возник прокол, который закончил наш день», — написал Квят в своём аккаунте в «Инстаграме».

Ранее Квят предположил, что потерял контроль над машиной, потому что отвлёкся от трассы и наехал на красный бордюр в скоростном повороте. Однако видеоповторы показывают, что Даниил не касался этого поребрика.

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