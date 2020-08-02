Леклер: сбавил скорость, когда услышал о проблемах у Боттаса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на третьей позиции.



«Это была очень сложная гонка. Как только я услышал, что у Валттери возникла проблема с шинами, я сильно сбавил скорость. Если посмотреть на нас, то можно сказать, что мы сегодня сделали всё, что могли. Я доволен тем, как мне удалось справиться с шинами, от начала и до конца. Я был доволен балансом машины», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.



Напомним, победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, финишировавший с проколом. Компанию Хэмилтону и Леклеру на подиуме составил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Следующий этап чемпионата мира состоится на Сильверстоуне и будет носить название «Гран-при 70-летия».