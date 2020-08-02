Гасли: не каждый день бывает, что ты способен обогнать «Феррари» по внешнему радиусу!

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, как ему удалось прорваться в гонке Гран-при Великобритании на седьмую позицию.



«Для нас просто фантастика — финишировать сегодня на седьмом месте! Гонка была очень сильной и, вероятно, одной из лучших для меня. Мы не ожидали такого результата. Знали, что потенциально можем набрать очки, но должно было прийтись нелегко, так как время выезда первого сейфти-кара не сыграло нам на руку. Думаю, в тот момент мы были 12-ми, так что мне нужно было пробиваться.



Было сложно, но я получил большое наслаждение, так как у меня было много отличных сражений с Феттелем, Строллом и Джовинацци. Было трудно приблизиться к Себастьяну, но затем я получил один шанс на обгон и знал, что должен попробовать. Не каждый день так бывает, что ты способен обогнать „Феррари“ по внешнему радиусу, так что мне очень понравилось!



Мне хорошо в машине, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы прибавить. Так что, надеюсь, мы сможем сделать ещё один шаг вперёд в ближайшие недели», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».