Квят: я всегда склонен сначала винить себя

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он закончил досрочно из-за аварии.



«Я думаю, это была очень сильная гонка, хоть она и получилась короткой. У меня был хороший старт, отличный темп, и я смог совершить несколько обгонов, догоняя болиды впереди. Мы добились хорошего результата к тому моменту, как я потерял заднюю часть болида. Я думал, что это моя вина, так как я склонен к тому, чтобы всегда винить себя в самом начале, однако после просмотра повтора мы увидели, что произошло что-то вне моего контроля. Нам нужно будет проверить все данные, чтобы понять, что именно послужило причиной сбоя. Это разочаровывает, поскольку мы могли набрать здесь хорошие очки, но я попробую ещё раз на следующей неделе», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.