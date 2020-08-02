Квят: я всегда склонен сначала винить себя

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, который он закончил досрочно из-за аварии.
«Я думаю, это была очень сильная гонка, хоть она и получилась короткой. У меня был хороший старт, отличный темп, и я смог совершить несколько обгонов, догоняя болиды впереди. Мы добились хорошего результата к тому моменту, как я потерял заднюю часть болида. Я думал, что это моя вина, так как я склонен к тому, чтобы всегда винить себя в самом начале, однако после просмотра повтора мы увидели, что произошло что-то вне моего контроля. Нам нужно будет проверить все данные, чтобы понять, что именно послужило причиной сбоя. Это разочаровывает, поскольку мы могли набрать здесь хорошие очки, но я попробую ещё раз на следующей неделе», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.
- 2 августа 2020
-
20:55
-
20:53
-
20:47
-
20:39
-
20:27
-
20:17
-
20:05
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:27
-
18:09
-
17:45
-
16:43
-
16:07
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
14:59
-
14:58
-
14:17
-
13:06
-
13:01
-
12:57
-
11:50
-
11:33
-
11:00