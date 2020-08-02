Алёшин: прокол не дал Дане ни малейшего шанса

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин поделился впечатлениями от Гран-при Великобритании Формулы-1.
«Наверное, сегодня мы увидели один из самых впечатляющих финишей в истории современной Формулы-1 — Льюис Хэмилтон смог проехать полкруга на трёх колёсах и тем не менее финишировать первым! Также стоит отметить Леклера, который смог финишировать третьим на Феррари — машина, которая пока не в той форме, которую все ожидали. Боттаса жалко — у него точно такой же прокол случился раньше Хэмилтона, и он фактически потерял всё. Не говоря о нашем Дане, у которого случился крайне неудачный прокол заднего колеса на входе в скоростную связку, который не дал ему ни малейшего шанса, и как результат — большая авария. В общем, гонка интересная во всём, кроме реальной борьбы за победу», — написал Алёшин в своём «инстаграме».
- 2 августа 2020
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