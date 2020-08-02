В «Рейсинг Пойнт» выяснили, почему Хюлькенбергу не удалось стартовать

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, что его команда установила причину, по которой команде не удалось завести двигатель на машине Нико Хюлькенберга перед стартом Гран-при Великобритании.
«Похоже, что срезало болт внутри корпуса сцепления. Этот болт застрял и не позволял завестись двигателю внутреннего сгорания. Думаю, ещё рановато для понимания, что произошло, но болт срезало. Может быть, проблема в производстве, а может, проблема в том, что его слишком сильно закрутили. Не знаю. Уверен, что все эти болты закручиваются согласно одной инструкции. А если перекрутить, то их может срезать. Но проблема может быть и в материале, который использовался при производстве. Но пока вы всё не изучите, то трудно сказать. Так что мы должны понять исходную причину и удостовериться, что устраним её», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.
Зафнауэр добавил, что проблема произошла в узле, который команда получает от «Мерседеса», а не производит самостоятельно.
- 2 августа 2020
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