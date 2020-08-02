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В «Рейсинг Пойнт» выяснили, почему Хюлькенбергу не удалось стартовать

В «Рейсинг Пойнт» выяснили, почему Хюлькенбергу не удалось стартовать
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, что его команда установила причину, по которой команде не удалось завести двигатель на машине Нико Хюлькенберга перед стартом Гран-при Великобритании.

«Похоже, что срезало болт внутри корпуса сцепления. Этот болт застрял и не позволял завестись двигателю внутреннего сгорания. Думаю, ещё рановато для понимания, что произошло, но болт срезало. Может быть, проблема в производстве, а может, проблема в том, что его слишком сильно закрутили. Не знаю. Уверен, что все эти болты закручиваются согласно одной инструкции. А если перекрутить, то их может срезать. Но проблема может быть и в материале, который использовался при производстве. Но пока вы всё не изучите, то трудно сказать. Так что мы должны понять исходную причину и удостовериться, что устраним её», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.

Зафнауэр добавил, что проблема произошла в узле, который команда получает от «Мерседеса», а не производит самостоятельно.

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