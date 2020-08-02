Квят попадает в серьёзную аварию на Гран-при Великобритании. Видео
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на 12-м круге гонки Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун». Россиянин потерял контроль над болидом в скоростном повороте «Мэгготс», машину развернуло, после чего она на высокой скорости влетела в отбойник. Гонщик не получил травм в инциденте.
Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Впоследствии команда пришла к выводу, что авария произошла не по вине Квята, а из-за проблем с правым задним колесом — скорее всего, к развороту привёл прокол. До аварии Квят занимал 12-ю позицию, пробившись наверх с 19-го места.
Тост: очень досадно за Даниила, он показывал отличную скорость
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