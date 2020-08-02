Албон: в инциденте с Магнуссеном была обоюдная вина

Пилот «Ред Булл» Александер Албон подвёл итоги Гран-при Великобритании, который он закончил на восьмой позиции.



«Восьмое место — это не то, чего я хотел добиться, но это минимизация потерь после повреждений и штрафа в начале гонки. Думаю, в инциденте с Магнуссеном была обоюдная вина, он допустил ошибку и оставил мне место, из-за чего я и пошёл на обгон. Когда я понял, что он меня не видит и пробует захлопнуть калитку, я попытался увернуться, но наши машины соприкоснулись.



В повороте у нас была большая разница в скорости, и я не мог этого избежать. У нас было много работы в этот уик-энд, но мы сделали всё, что могли, и наш гоночный темп был в порядке. Я рад, что на следующих выходных мы проведём ещё одну гонку здесь, на Сильверстоуне, потому что мне нравится эта трасса и мы сможем применить на практике то, что узнали на этой неделе», — приводит слова Александера Албона пресс-служба команды.