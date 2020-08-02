Феттель: машина не позволяла мне делать то, что мне нравится

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги гран-при Великобритании, который он закончил на 10-й позиции.



«Результат получился очень плохим. Машиной было трудно управлять, я изо всех сил пытался обрести уверенность за рулём. Не знаю, почему так получилось. Гонка получилась не очень напряжённой, но у меня просто не было шансов. Пилоты вокруг меня были быстрее, меня обгоняли, и мне было очень тяжело оставаться на трассе.



Я не мог атаковать, так что гонка не получилась жёсткой физически. Машина не позволяла мне делать то, что мне нравится, так что нам нужно разобраться в причинах и постараться сделать лучше в следующий уик-энд.



На бумаге обе машины очень похожи, так что дело было не в настройках. Если посмотреть внимательно, то не было какого-то конкретного места на трассе, где я бы терял время. Есть определённая проблема, потому что я терял время буквально везде», — приводит слова Себастьяна Феттеля пресс-служба «Феррари».