Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: машина не позволяла мне делать то, что мне нравится

Феттель: машина не позволяла мне делать то, что мне нравится
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги гран-при Великобритании, который он закончил на 10-й позиции.

«Результат получился очень плохим. Машиной было трудно управлять, я изо всех сил пытался обрести уверенность за рулём. Не знаю, почему так получилось. Гонка получилась не очень напряжённой, но у меня просто не было шансов. Пилоты вокруг меня были быстрее, меня обгоняли, и мне было очень тяжело оставаться на трассе.

Я не мог атаковать, так что гонка не получилась жёсткой физически. Машина не позволяла мне делать то, что мне нравится, так что нам нужно разобраться в причинах и постараться сделать лучше в следующий уик-энд.

На бумаге обе машины очень похожи, так что дело было не в настройках. Если посмотреть внимательно, то не было какого-то конкретного места на трассе, где я бы терял время. Есть определённая проблема, потому что я терял время буквально везде», — приводит слова Себастьяна Феттеля пресс-служба «Феррари».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020