В «Пирелли» всесторонне изучат проблемы с шинами на последних кругах ГП Великобритании

Спортивный директор «Пирелли» Марио Изола сообщил, что компания всесторонне изучит проблему с проколами шин на последних кругах.
«Очевидно, что мы изучим то, что произошло на последних кругах. Сейчас рано делать какое-либо заключение. Это может быть проблема с повышенным износом, потому что после 38 кругов или чуть большей дистанции на этой трассе шины сильно изнашиваются, но я не говорю, что причина проблемы именно в износе.
Это могут быть обломки, потому что на трассе были части переднего крыла Райкконена и другие обломки. Поэтому мы хотим исследовать не только лопнувшие шины, но и все остальные, которые использовались на последних кругах гонки, чтобы понять, нет ли там порезов или других указаний на то, что произошло. Мы хотим всесторонне изучить проблему и рассмотреть все варианты», — приводит слова Марио Изолы Motorsport.
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