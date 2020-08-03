Хорнер: на снятой с болида Ферстаппена шине было около 50 порезов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал пит-стоп Макса Ферстаппена, который команда провела за два круга до финиша Гран-при Великобритании. У многих сложилось впечатление, что, не будь его, пилот из Нидерландов мог бы выиграть гонку, так как на болиде лидировавшего Льюиса Хэмилтона затем лопнула покрышка.

«На снятой с болида Ферстаппена шине было около 50 небольших порезов. Очевидно, он проехал по каким-то обломкам. Если бы мы не провели пит-стоп, то могли потерять вторую позицию из-за тех же проблем, что возникли у Льюиса, Валттери и Карлоса Сайнса. Всё было на пределе. Мы должны быть рады тому, что у нас есть, а не тому, что мы потенциально упустили.

Вы можете говорить, что стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Мы извлекли выгоду из проблем Боттаса, учитывая, что сегодня у них была более быстрая машина. У нас самих были почти такие же проблемы.

Если бы у Хэмилтона была проблема на круг раньше, мы бы поставили под удар себя. Плохо извлекать выгоду из чужого несчастья. Думаю, мы не должны расстраиваться из-за того, что в итоге произошло», — цитирует Хорнера RaceFans.