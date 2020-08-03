Комиссия ФИА назвала дату рассмотрения дела о «розовом «Мерседесе»

Специальная комиссия ФИА назначила заседание на 5 августа, где рассмотрит протесты команды «Рено» в адрес «Рейсинг Пойнт» по поводу их болида, который окрестили «розовым «Мерседесом». Об этом сообщает AFP.
После финиша каждой из трёх последних гонок в «Рено» подавали официальный протест на конструкцию воздухозаборников тормозов болидов «Рейсинг», считая, что команда скопировала эти решения у «Мерседеса», а не разработала самостоятельно.
Сам процесс рассмотрения дела не означает, что решение будет принято сразу. Так же у всех участников дела впоследствии будет возможность опротестовать вердикт, на это потребуется дополнительное время.
Напомним, что пока процесс не завершён, результаты «Рейсинг Пойнт», начиная с Гран-при Штирии, считаются предварительными.
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