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После обвинений в опасной обороне Грожан напомнил действия Ферстаппена

После обвинений в опасной обороне Грожан напомнил действия Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал жалобы со стороны Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо на свою опасную оборону в гонке Гран-при Великобритании. Обороняясь от испанца и австралица, Грожан уже на торможении двигался в сторону, за что даже получил предупреждение от стюардов гонки.

«Несколько лет мы хотели ввести правило о том, что нельзя двигаться в зоне торможения — после некоторых защитных манёвров Макса. Но в итоге никаких правил не ввели. Так что я был близок к грани, получил предупреждение, но ни о чём не жалею. Я просто старался выжать максимум.

В обоих случаях я двигался чуть поздновато, но всегда оставлял пространство шириной в машину. Я согласен со стремлением уточнить факт, что мы не можем двигаться в сторону так поздно, но пока никаких подобных правил нет, а Макс Ферстаппен часто использовал такой подход, вот я и подумал — почему нет? Почему не использовать такое преимущество? Потому что мы не каждый день едем на шестом или седьмом местах», — приводит слова Грожана Motorsport.

Сайнс назвал Грожана «очень опасным»
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