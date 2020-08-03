Хэмилтон отреагировал на то, как прошла антирасистская акция перед ГП Великобритании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен тем, как прошла акция в поддержку борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Великобритании. Гонщикам выделили специальное время, чтобы они могли появиться перед камерами в футболках с надписью «Конец расизму». Часть из них при этом преклонила колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

«Что касается акции перед стартом, я был очень доволен тем, что сделали организаторы Формулы-1. На прошлой неделе мы отлично пообщались с Чейзом Кэри и Россом Брауном, обсудили, что мы можем сделать лучше и как следует укрепить наш подход и показать больше единства.

Не знаю, как это выглядело по телевизору, но мне показалось, что акция прошла гораздо более организованно. Мы не так уж много потеряли времени за эти дополнительные 10 минут. Что действительно важно, так это продолжать поддерживать эту инициативу, потому что у нас есть невероятная платформа, за которой следит множество людей. Каждому из нас нужно время от времени напоминать о том, насколько серьёзными могут быть вещи, происходящие вокруг. И что более важно, Ф-1 следует, как они и сказали, попытаться изменить эти негативные моменты через свою отрасль.

Это постоянная дискуссия, но я чувствую себя действительно уверенно, чтобы выслушать мнение каждого и пойти ему навстречу», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.