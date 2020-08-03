Риккардо поспорил на часы с журналистом

Журналистом нидерландского канала Ziggo Sport Джек Плуидж после квалификации Гран-при Великобритании предложил Даниэлю Риккардо сделать ставки на исход Гран-при. Пилот «Рено», стартовавший с восьмой позиции, должен был финишировать на седьмой позиции или выше. Оба поставили на кон свои наручные часы.



Плуидж: Сделаем ставки?

Риккардо: Да, можем поспорить. На наручные часы друг друга?

Плуидж: Окей, здорово, я согласен. Шестое место? Седьмое?

Риккардо: Седьмое и выше. Хотя нет, шестое, шестое место и выше.

Плуидж: Это хорошие часы.

Риккардо: Я знаю. Наверное, тебе пришлось за них прилично заплатить, а эти я получил бесплатно.

Видео доступно на странице motorsport_geek в «Твиттере».

Риккардо в итоге финишировал на четвёртом месте. И журналист решил отдать ему проигранные часы, правда, немного сжульничав.

Плуидж: Поздравляю! Помнишь, про наш спор?

Риккардо: Спасибо. На что спорили? Не могу вспомнить.

Плуидж: На седьмое место.

Риккардо: О! Смотрите, он поменял часы! Ха-ха! Я и забыл о споре! А ты хитрец. Я бы тоже не отдал те часы, которые у тебя были вчера. Это хорошие часы. Я в хорошем настроении. Ты честный и напомнил мне о споре, так что можешь не отдавать те, что на тебе.

Видео доступно на странице @FiftyBucksss в «Твиттере».