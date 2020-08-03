Ф-1 опубликовала видео, на котором видна проблема с колесом на болиде Квята перед аварией

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала подробную видеозапись аварии пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на 12-м круге гонки Гран-при Великобритании. Россиянин потерял контроль над болидом в скоростном повороте «Мэгготс», машину развернуло, после чего она на высокой скорости влетела в отбойник.
Новое видео показывает аварию со множества ракурсов. В частности, на тайминге 0:46 можно заметить, что задняя правая покрышка болида Даниила лопнула ещё в тот момент, когда колёса находились на полотне трассы.
Фото: Официальный сайт Формулы-1
Полную видеозапись аварии Даниила Квята можно посмотреть по ссылке.
До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он сам изначально предположил.
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