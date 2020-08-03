Источник: «Рейсинг Пойнт» и Перес обратятся в совет по контролю за исполнением контрактов

Мексиканский пилот Серхио Перес и команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» обратятся в Совет ФИА по контролю за исполнением контрактов, сообщил колумнист Motorsport Week Джо Сейвуд со ссылкой на источник в паддоке. Таким образом, стороны хотят выяснить, имеет ли право команда расторгнуть контракт с Пересом, чтобы освободить место для Себастьяна Феттеля в 2021 году.



Совет ФИА по контролю за исполнением контрактов является независимым органом, который существует для решения споров по соглашениям без судебного разбирательства. В совет входят четыре европейских юриста разных национальностей.



На встрече сторон комиссия рассматривает условия контракта и решает, является ли соглашение действительным. После решения совета команда обязуется соблюдать решение комиссии, однако это не означает, что стороны не могут урегулировать спор и расторгнуть договор.