Вольф: в следующий раз мы, вероятно, проведём пит-стоп

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал ситуацию, возникшую на последних кругах Гран-при Великобритании. Напомним, Льюис Хэмилтон, победитель гонки, проехал последний круг с проколом переднего левого колеса.
«Мы обсуждали это на пит-уолл — останавливаться или нет. Был запас от Макса, но оставался лишь круг, так что мы решили не проводить пит-стоп, ведь в тот момент всё выглядело хорошо. Мы видели, что состояние колеса у Льюиса было лучше. Форма переднего левого колеса у него была лучше, чем у Валттери. Да и в его случае проблема казалась случайной. Ну а затем всё произошло, мы увидели на экране Сайнса, а ещё через несколько секунд — прокол у Льюиса.
Если оглядываться назад, вероятно, было бы лучше провести пит-стоп, но мы не знаем причины проблемы. Может, были осколки. Новое колесо имеет большую целостность, на нём больше резины, что могло бы лучше защитить от осколков. Сделаем выводы. В следующий раз, вероятно, при наличии отрыва мы проведём пит-стоп, если шины в плохом состоянии», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.
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