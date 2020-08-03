Палмер раскритиковал Боттаса

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер раскритиковал пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.



«Очевидно, что Боттасу не повезло и его отставание в чемпионате должно было составлять 12 очков, а не 30, но я всё ещё считаю, что гонка Боттаса целиком олицетворяла Боттаса. Это сложно, потому что мы сравниваем его с одним из величайших, если не с величайшим пилотом всех времён. Но Боттас лучше стартовал. Он был рядом с Хэмилтоном, но в первом повороте поднял ногу с педали газа. Нет! Продолжай давить на педаль! Это был твой шанс выиграть Гран-при прямо там.



Возможно, у Боттаса есть спад, и этому есть объяснение, но он был рядом с Хэмилтоном и ему нужно было пробовать. Гонка может измениться в любой момент, но если он не побеждает Хэмилтона в первом повороте, то он не сможет победить его в дальнейшем», — приводит слова Джолиона Палмера Planet F1.