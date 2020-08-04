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«Феррари» поддержала протест на «розовый «Мерседес»

«Феррари» поддержала протест на «розовый «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

В преддверии заседания специальной комиссии ФИА по протестам команды «Рено» в адрес «Рейсинг Пойнт» по поводу их болида, который окрестили «розовым «Мерседесом», «Феррари» запросила в Федерации разъяснения того, как методика «обратного инжиниринга» может рассматриваться как «постройка болида», сообщает The Race.

«Феррари» заявила, что команда полностью поддерживает протест «Рено». Такую же позицию высказали и в «Макларене».

«Феррари» заявила, что «озадачена» предсезонной интерпретацией технического отдела ФИА. Напомним, ФИА посетила завод «Рейсинг Пойнт» и осталась удовлетворена объяснениями команды.

«Макларен» и «Феррари» утверждают, что болиды «Рейсинг Пойнт», фактически, являются клиентскими шасси, и, если данное явление будет разрешено, то новое коммерческое соглашение между командами и ФИА должно быть пересмотрено.

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