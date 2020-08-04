Алёшин: достойной замены Квяту в «Альфа Таури» не видно

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин выразил мнение, что месту Даниила Квята в «Альфа Таури» в нынешнем сезоне ничто не угрожает.



«Не очень понятно, какая будет ситуация в «Ред Булл». Если, допустим, Феттель вернётся туда, это должно повлиять и на состав «Альфа Таури». Но если что-то подобное и произойдёт, то случится это не раньше следующего года. А пока, даже если бы кто-то захотел поменять Даниила на другого гонщика, достойной замены ему не видно. Нет реального претендента на это место.

Да, есть пилоты молодёжной программы «Ред Булла», но я сильно сомневаюсь в них. Пока они не показывают выдающихся результатов. Да, у Квята на этом Гран-при не задалась квалификация, плюс был штраф из-за смены коробки передач, но в гонке он ехал хорошо. Если бы не сход, у него были шансы войти в десятку. Я бы не стал говорить, что он медленно едет», — приводит слова Алёшина Sportbox.