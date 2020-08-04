Порезы на покрышках болидов Ф-1 на ГП Великобритании начали появляться ещё в пятницу

Пилоты разных команд после Гран-при Великобритании пожаловались на проблемы с резиной. Эстебан Окон сообщил, что в «Рено» обнаружили первые порезы на покрышках ещё во время пятничных свободных заездов.



«Мы видели много порезов на покрышках и вещей, которые мы обычно не наблюдаем, ещё в ходе пятничной практики. На выходе из 13-го поворота больше нет бордюра, присутствовавшего там раньше. Поэтому вы сначала выезжаете на грязную часть и лишь затем возвращаетесь на поребрик, это может повредить ваши шины. Я не знаю, было ли всё это из-за карбоновых обломков или просто трасса слишком жёсткая для этих шин. Но да, мы видели больше повреждений и больше порезов на покрышках, чем когда-либо», — приводит слова Окона Motorsport Week.

Себастьян Феттель из «Феррари» рассказал, что после гонки увидел довольно большой порез на одной из своих шин.

«Я не знаю, как долго там был этот порез. Думаю, на нескольких болидах были схожие проблемы. Одни пострадали, другим – повезло», — отметил Себ.

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подчеркнул, что начал испытывать проблемы с шинами, но не знал об аналогичных неприятностях на болидах других команд.

«Вообще-то я не знал ни о чьих проблемах. За пару кругов сказал команде, что мои шины были в очень плохом состоянии. Я просто собирался привести машину на финиш, так как чувствовал, что могу получить прокол. Хотя, конечно, я в это не особо верил. Думал, проколы остались в прошлом. А потом я финишировал и узнал, что три пилота пострадали от них», — сказал Расселл.