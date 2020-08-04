Феттель заявил, что «Феррари» могла бы оказывать ему большую поддержку

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил мнение, что «Скудерия» могла бы оказывать ему большую поддержку, когда пригласила его помочь в создании обновлённой команды.



«Не сожалею о времени в «Феррари». Местами я не получал поддержку, в которой нуждался, о которой просил. Но в то же время вокруг меня были люди, готовые помочь на трассе и в Маранелло. Мистер Маркионне дал это обещание, когда объяснил мне, что они ищут кого-то, чтобы перестроить команду. Я был кандидатом тогда, но не больше», — приводит слова Феттеля Planet F1 со ссылкой на газету La Repubblica.



Также Себастьян прокомментировал перестановки в техническом отделе «Феррари».



«Надеюсь, они возымеют быстрый эффект, который можно ощутить уже в этом году, иначе мне будет всё равно, и это не повлияет на меня», — добавил четырёхкратный чемпион.