Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон на ГП Великобритании разогнал болид на трёх колёсах до 230 км/ч

Хэмилтон на ГП Великобритании разогнал болид на трёх колёсах до 230 км/ч
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что пилот команды Льюис Хэмилтон разогнался на последнем круге гонки в Сильверстоуне до 230 км/ч, несмотря на прокол передней левой покрышки.

«Итак, мы разбирали данные с гонки (не накидывайтесь, знаем, что мы ботаны), и Льюис на последнем круге ехал со скоростью 230 км/ч по прямой Hanger Straight на трёх колёсах!» — написала команда «Мерседес» в своём "Твиттере".

Напомним, покрышка на болиде Хэмилтона взорвалась на последнем круге гонке, но Льюис смог сохранить лидерство и одержать победу. Он финишировал впереди Макса Ферстаппена, который совершил пит-стоп за два круга до конца заезда.

Аналогичные проблемы возникли на болидах Валттери Боттаса и Карлоса Сайнса. Судя по видео, которое опубликовала пресс-служба Ф-1, россиянин Даниил Квят также вылетел с трассы после проблемы с задним правым колесом.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020