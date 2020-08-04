В «Рейсинг Пойнт» заявили, что уже обижаются на прозвище Розовый «Мерседес»

Болид «Рейсинг Пойнт» сезона-2020 часто называют «розовым «Мерседесом» за слишком сильное сходство с машиной, на которой Льюис Хэмилтон взял титул в прошлом году. Руководитель команды Отмар Зафнауэр и технический директор Эндрю Грин считают, что ситуация с навешиванием этого ярлыка зашла слишком далеко. Они уверены, что их коллектив заслуживает большего уважения.
«Я хочу уважения не для себя, а для ребят на заводе, которые усердно работали над разработкой этой машины. Они всё ещё продолжают трудиться над дальнейшими новинками. Их работа дискредитируется фразами: «Ах, вы это скопировали» или «Плагиат». Это абсолютная неправда. Ситуация зашла слишком далеко», — приводит слова Зафнаура Reuters.
Согласен с ним и Грин. Он ещё раз отметил, что команда не нарушила никаких правил, так как они не действовали в 2019 году.
«В сезоне-2019 передача информации по воздухозаборникам тормозов была абсолютно законной. И мы использовали эти данные в качестве ориентира, отправной точки для нашей разработки легально. «Рено» пытается привязать правило 2020 года к тому, что произошло в 2019-м, сделав его ретроспективным», — подчеркнул Грин.
Зафнауэр, выросший недалеко от Детройта, сравнил эту ситуацию с тем, как штат Мичиган в 1970-х повысил возраст употребления алкоголя с 18 до 21 года.
«Нельзя оглянуться назад и сказать: «Так, сейчас разрешено пить алкоголь с 21 года. Но в прошлом году, когда вам было 19, вы выпили пива, поэтому отправляйтесь в тюрьму», — добавил руководитель «Рейсинг Пойнт».
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