Источник: данные для протеста «Рено» могли передать бывшие сотрудники «Рейсинг Пойнт»

В паддоке появились слухи, что данные для протестов относительно легальности воздухозаборников болидов «Рейсинг Пойнт» были переданы экс-сотрудниками этой команды, утверждает Auto Motor und Sport. Часть работников зимой сменила команды и именно от них в «Рено» могли получить информацию.



Источник сообщает, что экс-сотрудники «Рейсинг Пойнт» могут дать показания на процессе. Однако это, скорее всего, произойдёт во время апелляционного слушания.

После финиша каждой из трёх последних гонок в «Рено» подавали официальный протест на конструкцию воздухозаборников тормозов болидов «Рейсинг Пойнт», считая, что команда скопировала эти решения у «Мерседеса», а не разработала самостоятельно. Заседание по делу назначено на 5 августа.



Напомним, что, пока процесс не завершён, результаты «Рейсинг Пойнт», начиная с Гран-при Штирии, считаются предварительными.