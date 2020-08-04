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Вольф — о проблемах с шинами: мы не шли на риск в Сильверстоуне

Вольф — о проблемах с шинами: мы не шли на риск в Сильверстоуне
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что проблемы с шинами у Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в конце Гран-при Великобритании никак не связаны с системой DAS.

«Не думаю, что проблемы как-то связаны с DAS. Такая же ситуация с резиной возникла и у Карлоса Сайнса. Переднее левое колесо максимально загружается на этой трассе. В середине отрезка мы видели пузырение на многих машинах с «хардом». Произошедшее не имеет никакого отношения к DAS.

«Пирелли» всегда предупреждает нас, если могут возникнут проблемы. С самого начала стало понятно, что на этом поколении болидов, с тем уровнем прижимной силы, который они генерируют, на Сильверстоуне покрышки будут пузыриться. Мы это видели даже по младшим Формулам.

Нет ничего необычного в том, чтобы проехать столько кругов на «харде». Тут мы не шли на риск. Я бы не хотел делать выводы о причинах. На трассе было много обломков после вылета Райкконена, на изношенных шинах гораздо легче получить прокол. Я считаю, что нужно дождаться анализа от «Пирелли». Уверен, они примут правильные решения», — цитирует Вольфа RaceFans.

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