Герман Тильке: держу кулаки за Даниила Квята, это выдающийся пилот и человек

Архитектор Герман Тильке, спроектировавший большинство нынешних трасс Формулы-1, рассказал об отношении к современным «Королевским гонкам», работе над «Сочи Автодромом» и заявил, что считает пилота «Альфа Таури» Даниила Квята фантастическим гонщиком и человеком.
«Формула-1 предпринимает правильные действия на пути к увеличению зрелищности и драматичности гонок. Это положительно скажется и на этапе на «Сочи Автодроме». Кроме того в этом году я ожидаю непростой гонки для середины пелотона. Нынешние болиды Формулы-1 так близки, что будет много сражений, в которых может произойти абсолютно всё. Я держу кулаки за Даниила Квята, это выдающийся, фантастический пилот и человек.
Самое приятное воспоминание о создании сочинской трассы – это воспоминание о том, как мы работали вместе со всеми людьми, вовлечёнными в проект. Вам должно быть известно, что этот проект был одним из самых сложных, которые у нас когда-либо были. Нам нужно было спроектировать и построить трассу на территории этой большой строительной площадки Олимпийского парка. Всем было очень сложно это осуществить и уложиться в сроки! Но благодаря тесному взаимодействию между русскими и немцами нам это удалось. Мы все вместе в срок создали великолепный трек, который каждый болельщик в мире знает как «Сочи Автодром», — цитирует Тильке «Р-Спорт».
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