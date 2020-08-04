Феттель проигнорировал сообщение Бинотто после финиша гонки

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель никак не отреагировал на сообщение руководителя команды Маттиа Бинотто, которое тот адресовал немцу по радиосвязи сразу по завершении Гран-при Великобритании. Функционер отметил, что гонка выдалась тяжёлой, и пообещал прогресс к следующему этапу. Но Феттель ничего на это не ответил.
Тогда команда запросила у Себастьяна проверку связи, и спортсмен дал реакцию на высказывания Бинотто.
«Да, это была тяжёлая гонка. У меня было очень мало уверенности в машине. В целом похоже на то, что было в квалификации. Каждый круг я испытывал проблемы. Многое испробовал, но никакого прорыва не произошло. Как бы то ни было, отличная работа другой стороны гаража. Отличная работа Шарля и хороший пит-стоп, ребята», — сказал Феттель.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
- 4 августа 2020
-
19:19
-
18:47
-
17:43
-
16:44
-
16:22
-
16:02
-
15:26
-
15:23
-
14:24
-
14:03
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
11:49
-
11:31
-
11:04
-
10:01
-
09:24
-
08:53
-
00:45
- 3 августа 2020
-
23:52
-
22:52
-
20:58
-
20:02
-
19:56
-
18:58
-
17:47
-
17:28
-
17:03
-
16:19
-
16:01
-
15:24
-
15:07
-
14:20
-
14:07