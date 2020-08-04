Феттель проигнорировал сообщение Бинотто после финиша гонки

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель никак не отреагировал на сообщение руководителя команды Маттиа Бинотто, которое тот адресовал немцу по радиосвязи сразу по завершении Гран-при Великобритании. Функционер отметил, что гонка выдалась тяжёлой, и пообещал прогресс к следующему этапу. Но Феттель ничего на это не ответил.

Тогда команда запросила у Себастьяна проверку связи, и спортсмен дал реакцию на высказывания Бинотто.

«Да, это была тяжёлая гонка. У меня было очень мало уверенности в машине. В целом похоже на то, что было в квалификации. Каждый круг я испытывал проблемы. Многое испробовал, но никакого прорыва не произошло. Как бы то ни было, отличная работа другой стороны гаража. Отличная работа Шарля и хороший пит-стоп, ребята», — сказал Феттель.

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