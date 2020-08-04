В «Пирелли» не смогли установить причины проблем Квята и проведут дополнительный анализ

В «Пирелли» до сих пор не смогли установить, что стало причиной разрушения шины на болиде пилота «Альфа Таури» Даниила Квята во время Гран-при Великобритании. Проблема привела к серьёзной аварии и сходу россиянина. Основной версии является возможный медленный прокол на шине Даниила. Вместе с тем, уверенности в этом нет. Потому повреждённая покрышка была отправлена на дополнительный анализ в Милан. Об этом рассказал глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола.

«Возможно дело было в медленном проколе. Нам ещё надо провести детальное расследование по поводу того, что именно случилось с этой шиной. Это либо было вызвано какими-то внешними факторами, либо медленным проколом. Это наиболее вероятная причина. Но мы должны быть на сто процентов уверены – и именно поэтому шина была отправлена в Милан для проведения детального анализа.



Первоначальные выводы состоят в том, что действительно имел место медленный прокол, но поскольку мы не уверены в этом, мы и проведём анализ в Милане. Как вы можете понять, шина сейчас пребывает не в лучшем состоянии, она достаточно сильно разрушена, но в нашей лаборатории есть все необходимые инструменты, чтобы провести тщательный разбор – и я уверен, что мы установим причину.



При этом, я должен сказать, что пока нельзя быть на сто процентов уверенным, что дело именно в шине. Это тоже важно подчеркнуть. Конечно, она разрушилась. Но порой – и я не говорю, что это случилось сейчас, однако такое тоже возможно – имеет место повреждение диска, что влечёт за собой мгновенную потерю давления воздуха. Внешне всё выглядит как взрыв шины, но на деле это не так», — приводит слова Изолы российская редакция Motorsport.

