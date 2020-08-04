Видео: блестящий старт Даниила Квята на Гран-при Великобритании

Пресс-служба Формулы-1 на официальной странице чемпионата в «Твиттере» опубликовала видео старта пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Великобритании. Россиянин начинал гонку с девятнадцатой позиции, но благодаря удачному старту и нескольким обгонам Квяту удалось прорваться в середину пелотона.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, что Даниил Квят не сумел финишировать на Гран-при Великобритании. Он сошёл с дистанции на двенадцатом круге и к этому моменту занимал двенадцатую позицию. Причиной схода стала проблема с покрышкой, приведшая к серьёзной аварии. После четырёх этапов чемпионата мира на счету россиянина лишь одно очко.