Журналист не поверил объяснениям Переса про причину поездки в Мексику

Известный нидерландский обозреватель Джек Плой не верит, что заразившийся коронавирусом пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказала правду о причинах полёта в Мексику, где он, судя по всему, и заболел COVID-19.
По версии спортсмена, он поехал на Родину, чтобы посетить мать, выписавшуюся из больницу. Плой считает, что Перес летал обсуждать контракт со своими спонсорами.
«Всё это его вина. Он сел в горящий самолет, не так-ли? Он не должен был этого делать. Серхио говорил, что летал туда к матери. Но мне кажется, это не вся правда. Ему нужно было обсудить с Карлосом Слимом, хочет ли он продолжать карьеру в „Альфа Ромео“ или „Хаасе“. Я понимаю, почему он в своей нынешней ситуации хочет говорить со спонсорами. Конечно, может он действительно летал к матери и тогда я ошибаюсь. Но мне сложно это представить», — приводит слова Плоя GPblog.
Напомним, что Серхио Перес рискует потерять место в своей нынешней команде. Его может заменить Себастьян Феттель.
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