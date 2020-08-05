Альберс призвал «Ред Булл» дать шанс новым талантам за рулём «Альфа Таури»

Бывший гонщик Формулы-1 нидерландец Кристиан Альберс раскритиковал молодёжную программу «Ред Булл». По его мнению, она не даёт результатов уже три-четыре года. Экс-пилот рекомендовал австрийскому коллективу активнее искать новых талантов для «Альфа Таури».



«Александер Албон просто недостаточно хорош. Мы знали об этом в начале сезона. То же самое и с Гасли. При всём уважении, Пьер и Алекс всё ещё не того уровня. У «Ред Булл» на самом деле только один хороший гонщик.

Я нахожу это невероятным, что они не прибегают к селекции. Вы создали юниорскую команду, чтобы выбирать талантливых пилотов из младших серий и дать им шанс. Как долго эти ребята ездили в «Альфа Таури»? Когда в последний раз появлялись новые таланты и получали возможность заявить о себе?

Они перестраховываются. Но младшая команда была создана не для этого. Её цель — воспитание гонщиков, которые пойдут в топ-коллектив, таких как Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Они топчутся на месте уже три-четыре года. И когда там освободится место, они вернут старого гонщика (Кристиан имеет в виду Албона, который уже выступал в «Торо Россо». – Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Альберса GPblog.