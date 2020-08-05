На «Сильверстоуне» ко второй гонке Ф-1 заменили один бордюр, он мог вызывать проколы шин

Руководство «Сильверстоуна» в преддверии второй гонки Формулы-1 – Гран-при 70-летия — приняло решение заменить бордюр в повороте «Бэкеттс». Перед сезоном-2020 на этом участке положили новый поребрик, но есть мнение, что это именно он привёл к повреждениям шин на предыдущем этапе.

Ранее о возможных проблемах подробно рассказал пилот «Рено» Эстебан Окон. Новый бордюр уложили в месте перехода 13-го поворота в 14-й. Теперь организаторы вернули его версию, близкую к прошлогодней.



«Вероятно, некоторые из порезов на шинах, которые мы обнаружили в пятницу, были вызваны высокой нагрузкой и тем фактом, что какой-то мусор попал в бордюр. Организаторы Гран-при работают над этим, неплохо внедрить небольшую модификацию, которая поможет ситуации», — приводит слова главы автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изолы RaceFans.

Фото доступно на странице журналиста Альберта Фабреги в «Твиттере».