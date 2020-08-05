На «Сильверстоуне» ко второй гонке Ф-1 заменили один бордюр, он мог вызывать проколы шин

Руководство «Сильверстоуна» в преддверии второй гонки Формулы-1 – Гран-при 70-летия — приняло решение заменить бордюр в повороте «Бэкеттс». Перед сезоном-2020 на этом участке положили новый поребрик, но есть мнение, что это именно он привёл к повреждениям шин на предыдущем этапе.
Ранее о возможных проблемах подробно рассказал пилот «Рено» Эстебан Окон. Новый бордюр уложили в месте перехода 13-го поворота в 14-й. Теперь организаторы вернули его версию, близкую к прошлогодней.
«Вероятно, некоторые из порезов на шинах, которые мы обнаружили в пятницу, были вызваны высокой нагрузкой и тем фактом, что какой-то мусор попал в бордюр. Организаторы Гран-при работают над этим, неплохо внедрить небольшую модификацию, которая поможет ситуации», — приводит слова главы автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изолы RaceFans.
Фото доступно на странице журналиста Альберта Фабреги в «Твиттере».
- 5 августа 2020
-
09:30
-
08:52
-
08:08
-
00:57
- 4 августа 2020
-
23:35
-
21:35
-
21:24
-
20:58
-
19:19
-
18:47
-
17:43
-
16:44
-
16:22
-
16:02
-
15:26
-
15:23
-
14:24
-
14:03
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
11:49
-
11:31
-
11:04
-
10:01
-
09:24
-
08:53
-
00:45
- 3 августа 2020
-
23:52
-
22:52
-
20:58
-
20:02
-
19:56
-
18:58
-
17:47