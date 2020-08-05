«Не только я в опасности». Риккардо настаивает на разборе пилотажа Грожана

Обороняясь от Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо во время Гран-при Великобритании, пилот «Хааса» Ромен Грожан смещался на торможении, это вызвало критику со стороны его коллег, а стюарды гонки вынесли ему официальное предупреждение.

Перед Гран-при 70-летия Риккардо хочет обсудить с остальными пилотами действия Грожана, чтобы прояснить эти эпизоды.



«Ромен достаточно давно в гонках, я не хочу учить его, но он должен уже знать, что делает. Не только я в опасности из-за поздних манёвров и реакции. На моём болиде может сломаться переднее антикрыло, а он получит прокол. Это повлияет на нас обоих при таком сценарии.

Ещё в 2016 году Макс Ферстаппен несколько раз так маневрировал при торможении, и мы тогда решили это. Мне казалось, подобное осталось в прошлом. Прошло всего несколько лет, и опасность таких манёвров не должна стереться из памяти. Я высказал своё мнение об этом Ромену и попытался дать ему довольно дипломатичный ответ.

Если мы поднимем этот вопрос на брифинге пилотов в пятницу, начнём разговор снова, Грожан поймёт свою неправоту лучше. Уверен, если остальные увидят его манёвр, то скажут, что это было немного на грани. Главное, что это ненужный риск для всех нас, даже для него, он рисковал получить прокол или что-то в этом роде. Решение важно для всех, для продолжительности гонки каждого», — приводит слова Риккардо Autosport.