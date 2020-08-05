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Марри Уокер: Хэмилтон лучше Шумахера и Сенны

Марри Уокер: Хэмилтон лучше Шумахера и Сенны
Авто / Формула-1 0

Легендарный британский телекомментатор Марри Уокер выразил мнение, что трудно выбирать лучшего пилота в истории Ф-1 из-за того, что они выступали в разные эпохи, однако из трио Льюис ХэмилтонМихаэль ШумахерАйртон Сенна он отдал предпочтение соотечественнику и объяснил почему.

«Для меня величайшим пилотом всех времён был Тацио Нуволари. Это очень спорная тема на самом деле. Но на мой взгляд, Хэмилтон лучше, чем Шумахер или Сенна. Они оба, Михаэль и Айртон, в разное время в своей карьере применяли весьма спорную тактику вождения.

Шумахер намеренно остановился в Монако, чтобы помешать Фернандо Алонсо получить поул-позицию. Михаэль столкнулся с Жаком Вильневом в Хересе в 1997 году, как Сенна с Аленом Простом в 1990-м в Японии. Хэмилтон никогда не был таким. Он всегда ведёт себя чисто. Льюис очень приятный, невероятно талантливый пилот, и я не думаю, что мы когда-либо видели кого-то подобного ему», — приводит слова Уокера Motorsport Week.

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