Ферстаппен: болид «Ред Булл» становится лучше. Мы не сделаем жизнь «Мерседеса» лёгкой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что он доволен результатами Гран-при Великобритании, а также отметил прогресс, которого команда достигла в развитии болида.

«Я доволен тем, как сложилась предыдущая гонка. Мы получили больше, чем ожидали. Я занял второе место и не проиграл борьбу за победу. Никто не мог знать про проблемы с шинами у Льюиса или гарантировать, что нам сойдёт с рук продолжение гонки без пит-стопа. Шины на моём болиде тоже были изношены.

Мы действительно можем быть счастливы. У нас два вторых места подряд. В то же время мы понимаем, что нашему болиду пока не хватает скорости, чтобы бросить вызов «Мерседесу», особенно в квалификации и на трассе, подобной «Сильверстоуну». Мы не в визуальной зоне, но поддерживаем определённое давление.

Сейчас в Англии становится теплее, и во второй гонке мы используем более мягкие составы шин. Думаю, это повлияет на гоночную стратегию. Двойной этап на одной трассе также означает, что мы получим возможность больше узнать о своей машине.

Конечно, нам повезло, что Боттас потерпел неудачу в первой гонке. Но мы стараемся оставаться в центре внимания. Реалистично оцениваем нашу ситуацию и постоянно работаем, чтобы стать быстрее. Болид «Ред Булл» становится лучше, управляемость — более предсказуемой, поэтому мы должны стараться держаться ближе, пока не сможем сократить разрыв. Мы не сделаем жизнь «Мерседеса» лёгкой», — цитирует Ферстаппена Speedweek.