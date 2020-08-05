Вольф: Льюис понял, что мирный и безмолвный протест против расизма ничего не изменит

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поддержал пилота своей команды Льюиса Хэмилтона в его активной борьбе с расовой несправедливостью в мире и автоспорте, в частности.



«Мы, белые люди среднего возраста, никогда не поймём, каково подвергаться расовой дискриминации. Я думаю, Льюис осознал, что мирный и безмолвный протест ничего не изменил за последние 60 лет. Так что, может быть, пришло время использовать свой голос в более поляризующей и конфронтационной манере в надежде, что он может спровоцировать перемены», — приводит слова Тото The Guardian.

Жена Вольфа Сьюзи, руководящая командой Формулы-Е, согласна с мужем.

«Как бы мы ни думали, что спорт не может быть расистским, если Льюис говорит нам, что это так, то это из его личного опыта. Это важно», — сказала она в интервью CNN.