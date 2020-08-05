Вольф: Льюис понял, что мирный и безмолвный протест против расизма ничего не изменит

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поддержал пилота своей команды Льюиса Хэмилтона в его активной борьбе с расовой несправедливостью в мире и автоспорте, в частности.
«Мы, белые люди среднего возраста, никогда не поймём, каково подвергаться расовой дискриминации. Я думаю, Льюис осознал, что мирный и безмолвный протест ничего не изменил за последние 60 лет. Так что, может быть, пришло время использовать свой голос в более поляризующей и конфронтационной манере в надежде, что он может спровоцировать перемены», — приводит слова Тото The Guardian.
Жена Вольфа Сьюзи, руководящая командой Формулы-Е, согласна с мужем.
«Как бы мы ни думали, что спорт не может быть расистским, если Льюис говорит нам, что это так, то это из его личного опыта. Это важно», — сказала она в интервью CNN.
- 5 августа 2020
-
12:42
-
12:02
-
11:25
-
10:13
-
09:30
-
08:52
-
08:08
-
00:57
- 4 августа 2020
-
23:35
-
21:35
-
21:24
-
20:58
-
19:19
-
18:47
-
17:43
-
16:44
-
16:22
-
16:02
-
15:26
-
15:23
-
14:24
-
14:03
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
11:49
-
11:31
-
11:04
-
10:01
-
09:24
-
08:53
-
00:45
- 3 августа 2020
-
23:52
-
22:52
-
20:58