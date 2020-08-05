Лехто отреагировал на слухи о возможном уходе Райкконена из Ф-1

В финских СМИ активно обсуждают слухи о том, что Кими Райкконен может прекратить сотрудничество с «Альфа Ромео» прямо в ходе сезона и завершить карьеру. Эта информация сопровождается недовольством самого пилота слабым уровнем болида. Однако соотечественник Райкконена, экс-гонщик Формулы-1 Джей Джей Лехто, уверен, что профессионализм Кими не позволит ему так поступить.
«Конечно, Кими расстроен. Но машина «Альфа Ромео» просто ужасна. У неё вообще нет прижимной силы, она всё время скользит. Это настоящая обуза для пилота уровня Райкконена. Ситуация крайне неприятная, но он профессионал и не собирается сдаваться посередине сезона. Он доведёт его до конца», — приводит слова Лехто GrandPrix.
Райкконен после четырёх этапов нынешнего сезона не набрал ни одного очка и занимает 18-е место в личном зачёте.
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