Авария Квята возглавила топ-10 лучших видео Гран-при Великобритании с бортовых камер

Гран-при Великобритании 2020 года изобиловал яркими моментами. В нём были и красивые обгоны, и прорывы на страте. Безусловно, драматичным стал финиш, когда Льюису Хэмилтону пришлось финишировать на трёх колёсах из-за прокола шины. Пресс-служба Формулы-1 составила топ-10 самых ярких моментов этапа, записанных с бортовых камер. Возглавил рейтинг эпизод с аварией Даниила Квята.
Полная версия рейтинга доступна по ссылке. Ниже приведён топ моментов.
10. Авария Александера Албона («Ред Булл») во второй практике.
Посмотреть видео можно посмотреть в «Инстаграме» Ф-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
9. Борьба Карлоса Сайнса («Макларен») и Ромена Грожана («Хаас») на 21-м круге.
8. Вылет Николаса Латифи («Уильямс)».
7. Успешная атака Даниэля Риккардо («Рено») на Ландо Норриса («Макларен»).
6. Старт гонки глазами Кевина Магнуссена («Хааса») и Лэнса Стролла («Рейсинг Пойнт»).
5. Борьба Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо глазами Ландо Норриса.
4. Атака Пьера Гасли («Альфа Таури») на Себастьяна Феттеля («Феррари»).
Посмотреть видео можно на странице Пьера Гасли в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
3. Столкновение Кевина Магнуссена и Александера Албона на первом круге.
2. Хаос с проколами шин на последних кругах.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Ф-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
1. Авария Даниила Квята («Альфа Таури»).
Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Ф-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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