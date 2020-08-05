Авария Квята возглавила топ-10 лучших видео Гран-при Великобритании с бортовых камер

Гран-при Великобритании 2020 года изобиловал яркими моментами. В нём были и красивые обгоны, и прорывы на страте. Безусловно, драматичным стал финиш, когда Льюису Хэмилтону пришлось финишировать на трёх колёсах из-за прокола шины. Пресс-служба Формулы-1 составила топ-10 самых ярких моментов этапа, записанных с бортовых камер. Возглавил рейтинг эпизод с аварией Даниила Квята.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке. Ниже приведён топ моментов.

10. Авария Александера Албона («Ред Булл») во второй практике.

Посмотреть видео можно посмотреть в «Инстаграме» Ф-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

9. Борьба Карлоса Сайнса («Макларен») и Ромена Грожана («Хаас») на 21-м круге.

8. Вылет Николаса Латифи («Уильямс)».

7. Успешная атака Даниэля Риккардо («Рено») на Ландо Норриса («Макларен»).

6. Старт гонки глазами Кевина Магнуссена («Хааса») и Лэнса Стролла («Рейсинг Пойнт»).

5. Борьба Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо глазами Ландо Норриса.

4. Атака Пьера Гасли («Альфа Таури») на Себастьяна Феттеля («Феррари»).

Посмотреть видео можно на странице Пьера Гасли в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

3. Столкновение Кевина Магнуссена и Александера Албона на первом круге.

2. Хаос с проколами шин на последних кругах.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Ф-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

1. Авария Даниила Квята («Альфа Таури»).

Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Ф-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.