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Леклер пожаловался, что в Формуле-1 опять исковеркали его фамилию

Леклер пожаловался, что в Формуле-1 опять исковеркали его фамилию
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер пожаловался, что во время подсчета рейтинга пилотов в Формуле-1 в очередной раз неправильно написали его фамилию.

«Сначала Лелек, теперь Лекелрк. Это так сложно, что ли?» — написал в своём «твиттере» Шарль Леклер, прикрепив видео рейтинга Aramco.

После четырёх Гран-при Шарль Леклер занимает в рейтинге девятую позицию, набрав 29,0 очка. Лидирует в рейтинге Льюис Хэмилтон, на втором месте — пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на третьем — Валттери Боттас. Российский гонщик Даниил Квят не входит в десятку, Пьер Гасли — седьмой.

По итогам Гран-при Великобритании Леклер финишировал на третьей позиции, а в рейтинге по итогам этапа занял вторую позицию, уступив Льюису Хэмилтону.

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