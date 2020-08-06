Стратег «Мерседеса» заявил, что команда допустила ошибку в конце Гран-при Великобритании

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз признал, что команде после пит-стопа пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в самом конце Гран-при Великобритании стоило аналогичным образом поступить с Льюисом Хэмилтоном и позвать того в боксы на последнем круге, чтобы обезопасить от возможного прокола.



«Теперь можно говорить, что команда должна была позвать Хэмилтона в боксы. Тогда мы не сделали это по очевидной причине – преимущество Льюиса составляло 30 секунд, и он уже значительно сбросил скорость. Всё, что ему оставалось сделать, привести машину на финиш без особого темпа. Он мог ехать так, даже потеряв 15 секунд. Порой это безопаснее, чем проводить пит-стоп. Сейчас же, когда мы обсуждаем всё постфактум, всем понятно, что это решение было ошибочным и могло дорого нам обойтись. К счастью, этого не случилось.

Много вопросов поступало относительно того, могла ли повлиять на эти проколы система DAS. Могу с уверенностью заявить, что нет. Мы не пользовались DAS на том этапе гонки. Более того, многие другие участники гонки тоже жаловались на сильные вибрации.



Во второй гонке на «Сильверстоуне» команды будут действовать осторожнее. Очень многие выберут стратегию с двумя пит-стопами. В том числе и из-за того, что на этот раз «Пирелли» привезёт на гонку более мягкие шины», – рассказал Воулз во время трансляции на YouTube-канале «Мерседеса».